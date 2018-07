Åpner mottak for fremmedsofakrigere

De har sittet på nettkaféer og barer i Thailand, Brasil og Spania og pepret norske kommentarfelt med hat i mange år. Nå organiseres mottaksapparat for fremmesofakrigere som kommer hjem til et Norge de hater.

– Fremmedsofakrigere har utgjort en trussel mot norsk demokrati og offentlig ordskifte i over 20 år. Vi var en stund inne på tanken om å frata dem passet og be dem bli der de er, men det kunne fått motsatt effekt – nemlig at samtlige umiddelbart returnerte til Norge. Det hadde ikke mottakssystemet taklet, sier statsminister Erna Solberg.

På oppdrag fra regjeringen har derfor Justis- og beredskapsdepartementet nå organisert et nytt mottaksapparat for fremmedsofakrigere.

– Mottaksapparatet er delt i tre: I første fase kartlegges det hvor radikalisert og desillusjonert den enkelte fremmedsofakriger er, og hva slags umiddelbare tiltak vi er nødt til å sette inn, sier justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara.

– I andre fase forklarer vi fremmedsofakrigeren at Norge ikke er verdens verste land, at det ikke er innført sharia-lover, at Jonas Gahr Støre ikke er en robot styrt av globalister og at det foreløpig ikke er noe som tyder på at Sylvi Listhaug er Gud, Jesus eller Den hellige ånd.

– Og den tredje fasen?

– Det er den vanskeligste. Da skal fremmedsofakrigeren sosialiseres og integreres i lokalsamfunnet igjen. Der er vi mildt sagt spente på resultatene.

– Bør folk i nærmiljøet frykte hjemvendte fremmedsofakrigere?

– Nei. De er relativt ufarlige, med mindre du inviterer på en øl på terrassen for å diskutere politikk.

